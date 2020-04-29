Президент "Открытия" считает, что банковского кризиса в России летом ожидать не стоит

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Кризиса в банковской системе России летом 2020 года ожидать не стоит. Такое мнение высказал президент банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью радиостанции Business FM.

"Летом не будет банковского кризиса. Должна вызреть просрочка, это все же осень, вторая половина года. Не хотелось бы сказать, что это будет банковский кризис", - сказал он.

Глава банка считает, что ситуация в банковском секторе будет полностью понятна только осенью, в сентябре - октябре. "Летом все будет более или менее нормально, и мы рассчитываем, что летом просто экономика восстановится", - добавил Задорнов.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен. По словам главы регулятора, ситуация существенно отличается от кризисов 2008 и 2014 годов, так как банки обладают реальным запасом капитала и ликвидности, также им делаются регуляторные послабления, "чтобы, несмотря на свои запасы, буферы, накопить капитал, банки могли эти убытки растянуть во времени". Сейчас буфер капитала у банков составляет около 5 трлн рублей.