Цена нефти марки Brent превысила $22

ТАСС, 29 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 8,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $22,17 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:45 мск.

По состоянию на 15:50 мск нефть сорта Brent росла до $22,08 (+7,9%), а сорта WTI - до $14,62 (+18,5%).

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился до 73,51 рубля (-0,9%), а курс евро - до 79,75 рубля (-0,6%).