РЖД отменяет восемь "Ласточек" дальнего следования в СЗФО в майские праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. РЖД в дни майских праздников, с 30 апреля по 11 мая, отменяет восемь поездов дальнего следования "Ласточка", курсирующих в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), в сообщении с Санкт-Петербургом, а также беспересадочные вагоны Москва - Рускеала. Такое решение принято на фоне низкого спроса на поездки в связи с пандемией, сообщила в среду пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Временно выводятся из расписания следующие поезда: №813, 814 Санкт-Петербург - Псков - Печоры (кроме 30 апреля и 1 мая); №815, 816 Санкт-Петербург - Псков; №823, 824 (по 12 мая) Санкт-Петербург - Сортавала; №825/826 Санкт-Петербург - Рускеала (по 10 мая); №921/922 Сортавала - Рускеала; №160/921, №922/159 Москва - Рускеала (отправлением из Москвы с 30 апреля по 10 мая, отправлением из Рускеалы с 1 по 11 мая)", - говорится в сообщении.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать при помощи онлайн-ресурса, через который они были оформлены.

РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.