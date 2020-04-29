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Инфляция в России замедлилась до 0,1%

С начала года инфляция набрала 2,1%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 21 по 27 апреля 2020 года выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом за предыдущую отчетную неделю инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%.

С начала апреля инфляция набрала 0,8%, а с начала года - 2,1%. В годовом выражении инфляция в РФ на 20 апреля, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне 3,12%.

Стоимость лекарств

В группе наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю выросли цена на метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 1,6%, троксерутин - на 0,5%, линекс, бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,3%, ренни, флуоцинолона ацетонид - на 0,2%.

При этом цены на валокордин снизились на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров также подорожали стиральный порошок, хозяйственное мыло, зубная паста и щетки, пеленки - на 0,3%.

Цены на туалетное мыло выросли на 0,2%, на туалетную бумагу - на 0,1%, на сигареты с фильтром - на 0,1%.

Легковые автомобили иностранных марок подорожали на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

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