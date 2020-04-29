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Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,8%

Подорожание отмечено в 78 регионах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 21 по 27 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2,8%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 16 субъектах - на 5% и более", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, шлифованный рис вырос в цене на 1,7%, пшеничная мука - на 1%, сахарный песок и овощные консервы для детского питания - на 0,6%, пшено - на 0,5%.

Маргарин, вермишель, макаронные изделия, чай и печенье подорожали на 0,3%; мясные консервы, колбасы, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, куриные яйца, сметана, шоколадные конфеты, карамель и соль - на 0,2%.

Одновременно с этим наблюдалось снижение цен на свинину, куриное мясо, мороженую рыбу, пастеризованное молоко и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на репчатый лук - 7%, на картофель - 3,7%, на белокочанную капусту - 2,8%, на морковь - 2,6%, на яблоки - 1,8%. В то же время огурцы подешевели на 3,2%, а помидоры - на 0,4%.

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Россия
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