ФАС выступила против создания единой государственной лоцманской службы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ, предполагающие создание единой государственной лоцманской организации и введения ограничения на оказание лоцманских услуг частными компаниями. Об этом говорится в письме главы антимонопольной службы Игоря Артемьева, которое было направлено помощнику президента, начальнику государственно-правового управления Ларисе Брычевой 27 апреля.

"Полагаем, что введение законодательных ограничений на оказание лоцманских услуг частными компаниями не столько может привести к ограничению конкуренции, сколько ограничить предложение таких услуг для судовладельцев и поставить морские порты в зависимость от эффективности/неэффективности работы единой лоцманской службы", - говорится в письме (имеется в распоряжении ТАСС).

Глава регулятора указывает, что наличие независимых лоцманов в порту исключает ситуации, когда суда не могут зайти или выйти из порта из-за отсутствия доступных в нужное время лоцманов.

"Действующая система функционирования лоцманских организаций снижает коррупционные риски. Кроме того, положительно сказывается на пропускной способности морских портов, для импорта и экспорта продукции, что особенно критично во всех условиях кризиса", - отмечает Артемьев.

Ранее Ассоциация морских торговых портов направила письмо заместителю руководителя ФАС России Александру Редько с отзывом на законопроект (с письмом ознакомился ТАСС). В отзыве говорится о том, что предлагаемые изменения являются избыточными и необоснованными и приведут к отсутствии конкуренции на рынке оказания лоцманских услуг и, как следствие, к повышению их стоимости.

Инициатива сенаторов

На прошлой неделе газета "Коммерсантъ" сообщила, что Госдума может рассмотреть законопроект о создании единой государственной лоцманской службы в июле 2020 года. Законопроект, предполагающий изменения к Кодексу торгового мореплавания РФ внесли члены Совета Федерации Сергей Митин, Виктор Павленко, Людмила Талабаева и Татьяна Гигель.

Сенаторы предлагают закрепить в кодексе уточнение о том, что морские лоцманы могут быть исключительно штатными сотрудниками организации, находящейся в ведении "Росморпорта", отмечала газета.

По мнению председателя "Деловой России" Алексея Репика, данная законодательная инициатива противоречит государственной политике по развитию инвестиционного климата.

"Указанная законодательная инициатива, на наш взгляд, не имеет объективных правовых и экономических оснований, противоречит государственной политике по развитию инвестиционного климата, бизнеса и конкуренции", - отметил Репик в своем письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении ТАСС).