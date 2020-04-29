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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Смягчение ограничений в Москве начнется со строительной отрасли и промышленности

За ними последует сфера бытовых услуг

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Смягчение ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, начнется в Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем единомоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения [коронавируса] будут перечеркнуты. Мы совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли", - сообщил Ефимов в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что при постепенном выходе из введенного режима останется набор ограничений, "связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологического контроля, который предприятия должны будут выполнять с тем, чтобы не допустить нового распространения коронавирусной инфекции".

Ефимов добавил, что власти столицы рассчитывают на понимание со стороны предпринимателей, так как при массовом заболевании сотрудников предприятие будет вынуждено приостановить работу и "уйти на карантин". В свою очередь власти готовы оказывать предприятиям поддержку по выполнению данных требований. "Рассчитываем, что в ближайшее время к реализации этого плана [по снятию ограничений] приступим. Но говорить о сроках начала я бы не хотел. Здесь решение должны принять вирусологи", - подчеркнул он.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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