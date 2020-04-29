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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" приближается к Балтике

В качестве пункта назначения судна "Академик Черский" указана Находка

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", в настоящее время огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским морем. При этом пунктом назначения судна до сих пор указана Находка. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания.

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В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. В воскресенье "Академик Черский" поменял конечную точку, вновь указав Находку (прибытие 1 июля).

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияМиллер, Алексей Борисович
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