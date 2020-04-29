РЖД сократят курсирование поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РЖД сократят курсирование скоростных поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, говорится в сообщении Горьковской железной дороги.

В связи со снижением пассажиропотока с 1 мая 2020 года временно отменяется курсирование скоростного поезда "Стриж" №710 сообщением Москва - Нижний Новгород. Со 2 мая временно отменяется курсирование поездов "Стриж" №702/703 и №708/709 сообщением Москва - Нижний Новгород, а также №701 сообщением Нижний Новгород - Москва. Ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда "Стриж" №706/707.

Сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда "Стриж" N 704/705 отправлением из Москвы в 11:00, прибытием в Нижний Новгород в 14:43, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00, прибытием в Москву в 19:48.

Вернуть билеты на отмененные рейсы пассажиры могут без дополнительных плат и сборов.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг планирует незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.