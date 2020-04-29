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Boeing сокращает 10% сотрудников по всему миру

Компания вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Руководство корпорации Boeing в условиях пандемии коронавируса сокращает 10% сотрудников по всему миру. Об этом говорится в корпоративном письме главы корпорации Дэвида Кэлхуна, опубликованном в среду на ее сайте.

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По словам главы корпорации, пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. "Авиационной отрасли потребуется несколько лет на то, чтобы вернуться к тому объему перевозок, который мы наблюдали всего несколько месяцев тому назад", - указал Кэлхун. По его словам, сокращение производства коснется лайнеров семейств 777 и 787. Кроме того, более медленными темпами возобновится производство самолетов 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф.

Глава Boeing отметил, что на этом фоне руководство компании приняло решение о сокращении сотрудников. "Мы изо всех сил старались сохранить рабочие места, избегать увольнений даже несмотря на прекращение эксплуатации Boeing 737 MAX, - подчеркнул Кэлхун. - Но очередное сокращение производства и продолжающееся влияние пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) на бизнес вынуждает нас сократить штат сотрудников". "Мы начали принимать меры по сокращению примерно 10% наших сотрудников за счет добровольных и принудительных неоплачиваемых отпусков, а также реорганизации штата", - подчеркнул глава Boeing.

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