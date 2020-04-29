Пассажирские перевозки в Мурманской области с 2021 года перейдут в ведение региона

МУРМАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены с 1 января 2021 года передать полномочия по организации пассажирских перевозок с муниципального на региональный уровень, чтобы решить накопившиеся проблемы в этой сфере, сообщила в среду вице-губернатор Ольга Кузнецова в ходе заседания правительства области.

По ее словам, региональные власти на протяжении четырех месяцев анализировали текущую ситуацию в сфере пассажирских перевозок в муниципалитетах и пришли к выводу, что "картина сложная". В регионе отсутствует взаимосвязь между пассажирами и перевозчиками. Маршруты регулярных перевозок дублируются, не учитывают пассажиропоток. В перевозках задействовано только 19% перевозчиков, а 10 маршрутов вообще не обслуживаются.

"Мы предлагаем концепцию управленческой модели сферы пассажирских перевозок, с 1 января 2021 года передать полномочия органов местного самоуправления по организации пассажирских перевозок на областной уровень в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Предлагаем с 1 января 2022 года функции министерства передать в ГКУ "Организатор перевозок", это будет орган, который будет аккумулировать всю информацию о том, какая ситуация происходит в сфере пассажирских перевозок, выступать единым заказчиком, который может обеспечить единые стандарты оказания этой услуги по всему региону", - сказала вице-губернатор.

По ее прогнозам, эта реформа поможет муниципальным образованиям снизить нагрузку на свои бюджеты. "Мы оценили в среднем затраты, которые необходимы для того, чтобы обеспечить переход на новую систему, обеспечить реализацию полномочий всех по перевозкам на областном уровне, это около 520 млн рублей. Сумма позволит за счет оптимизации маршрутной сети, новых программ и сервисов, которые мы внедрим, существенно повысить качество предоставляемой услуги. Одно из ближайших решений - внедрение льготных персонифицированных пластиковых карт длительного использования", - пояснила Кузнецова.