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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кубани не видят перспектив проведения инвестфорума в Сочи в 2020 году

По словам руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Виталия Воронова, при этом пандемия коронавируса может стимулировать проведение крупных мероприятий в России в онлайн-формате

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не видят перспектив проведения в 2020 году в Сочи Российского инвестиционного форума, который был перенесен из-за распространения коронавируса, при этом решение о его проведении должен принимать организатор, заявил на онлайн-пресс-конференции в среду руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы, и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

"В этих условиях я, к сожалению, не вижу перспектив проведения инвестиционного форума сочинского в этом году", - сказал Воронов, уточнив, что Краснодарский край является стороной, принимающей Российский инвестиционный форум, а решение о его проведении принимает организатор - фонд "Росконгресс".

По его словам, пандемия коронавируса может стимулировать проведение крупных мероприятий в России в онлайн-формате. "Цифра - это тренд будущего, это жесткая необходимость для существующих реалий и государственных и предпринимательских. Для этого всего есть очень удобные средства телекоммуникаций", - отметил он.

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Он является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР. Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников, начиная с первого форума, который прошел в 2002 году, выросло в несколько раз, только за прошедший год оно увеличилось на 30%.

Дискуссии в рамках программы предстоящего форума должны сосредоточиться на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс". Мероприятие проводится при участии председателя правительства РФ.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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