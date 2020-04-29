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Росатом и Нижегородский университет создали платформу для удаленных исследований

Образовательная платформа создана на базе виртуального тура в базовою лабораторию "Реакторной гидродинамики" Института ядерной энергетики и технической физики им. академика Ф.М. Митенкова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты "ОКБМ Африкантов" (входит в Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом") совместно с коллегами из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) создали дистанционную образовательную платформу, с помощью которой студенты могут, не выходя из дома, освоить современные методы исследований и выполнять лабораторные работы в области атомной энергетики, сообщили в среду в "Атомэнергомаше".

Образовательная платформа создана на базе виртуального тура в базовою лабораторию "Реакторной гидродинамики" Института ядерной энергетики и технической физики им. академика Ф.М. Митенкова, которая входит в состав НГТУ.

"Сегодня лаборатория оснащена уникальным исследовательским и энергетическим оборудованием, а современные интерактивные технологии позволяют студентам дистанционно подключиться и ознакомиться с показаниями приборов, используя эти данные при выполнении лабораторных работ", - говорится в сообщении.

Образовательная платформа способствует изучению в дистанционной форме таких дисциплин как "Гидрогазодинамика", "Тепломассообмен в энергетических установках", "Ядерные энергетические реакторы".

Лаборатория "Реакторная гидродинамика" предназначена для проведения исследований в целях создания усовершенствованного оборудования для ядерной энергетики (в первую очередь в интересах и по заданию специалистов из "ОКБМ Африкантов"), а также обучения студентов современным методам научных исследований в области гидродинамики элементов ядерных реакторов.

"ОКБМ Африкантов" и "Атомэнергомаш"

"Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом", является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.

"ОКБМ Африкантов" - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

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