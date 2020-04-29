Игорь Яковенко стал гендиректором управляющей компании "Дело"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава "ДелоПортс" Игорь Яковенко сменил на посту генерального директора управляющей компании "Дело" Артема Полякова, говорится в сообщении группы компаний "Дело".

"Общее собрание управляющей компании "Дело" единогласно приняло решение назначить генеральным директором - первым исполнительным вице-президентом Игоря Яковенко, освободив от этой должности Артема Полякова. Яковенко также сохранит должность генерального директора ООО "ДелоПортс", стивидорного актива Группы "Дело" в Новороссийске", - отмечается в пресс-релизе.

Поляков занял пост генерального директора управляющей компании "Дело" в марте 2020 года. До прихода в "Дело" Поляков занимал руководящие должности в российских и зарубежных компаниях, среди которых в том числе были "Нефтетранссервис", "АрселорМиттал".

"В условиях нынешнего кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, владельцы считают, что на позиции руководителя управляющей компании должен быть человек, который давно работает в группе, знает бизнес и потребности наших клиентов. Ситуация меняется очень динамично, и Игорь Яковенко является именно таким менеджером, который имеет большой опыт принятия эффективных решений в условиях глобальной неопределенности в сфере логистики и транспорта", - говорится в сообщении "Дела".

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".