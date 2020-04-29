Госсовет Коми принял законы о снижении налоговых ставок для предпринимателей

СЫКТЫВКАР, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Коми в среду приняли законы о введении налоговых льгот для предпринимателей, пострадавших от ограничений в период пандемии. Ставки налога по упрощенной системе снижены в два раза, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр финансов Галина Рубцова.

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"По упрощенной системе налогообложения предложено в два раза снизить налоговые ставки с 1 января 2020 года и на весь предстоящий трехлетний период. По объекту "доходы" ставка теперь составит 3%, по объекту "доходы минус расходы" - 7,5%", - сообщила Рубцова депутатам. Парламентарии приняли закон большинством голосов.

Кроме того, до 1% снижена ставка налога на имущество организаций.

Как отмечал ранее врио главы республики Владимир Уйба, эти меры поддержки охватят более 20 тыс. предпринимателей.

В начале апреля власти региона сообщали о намерении выделить более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей - в форме возмещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения. В числе подготовленных мер: предоставление государственных микрозаймов на расширенные цели со снижением процентных ставок, реструктуризация действующих договоров и предоставление отсрочки по договорам займа, пролонгация договоров поручительства и установление льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства, отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санкций в случае нарушения сроков платежей.

Ранее в Коми ввели отсрочку платежей за аренду государственного и муниципального имущества до 31 декабря 2021 года.