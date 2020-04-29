РЖД продлевают отсрочку начисления клиентам ряда сборов и штрафов при перевозке грузов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РЖД не будут начислять клиентам ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, до отмены установленных в регионах страны ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении холдинга. Ранее этот порядок действовал до 30 апреля, теперь продлевается до окончания нерабочих дней в России.

Клиентам, чья деятельность в соответствии с указами на это время приостанавливается, РЖД не будут начислять плату за пользование вагонами, принадлежащими холдингу, и предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава.

Также не будут начисляться: сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию назначения, штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.

"Безусловно, с учетом принятых руководством страны решений о продлении нерабочих дней и пролонгации режима ограничений, введенных в регионах, все льготы, ранее установленные ОАО "РЖД" для грузоотправителей, будут продлены. В непростых эпидемиологических условиях, с которыми мы все столкнулись, компания продолжает идти навстречу клиентам, освобождает их от дополнительных расходов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами", - отметил заместитель генерального директора компании Алексей Шило, слова которого приводятся в пресс-релизе.