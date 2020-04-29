В Сбербанке сообщили, что переводы на благотворительность выросли вдвое

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россияне во время периода самоизоляции увеличили онлайн-переводы средств на благотворительность. Такие затраты за вторую неделю апреля составили 26,7 млн рублей, что примерно два раза больше по сравнению с аналогичным периодом в марте. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов, опираясь на аналитические материалы банка.

Уровень расходов клиентов Сбербанка на благотворительность превысил и показатель периода до новогодних праздников, обычно самый активный в части пожертвований. Тогда аналогичные затраты россиян за неделю достигали 23 млн рублей. Для сравнения, в сентябре затраты клиентов на благотворительность составляли максимум 12,5 млн рублей суммарно за неделю, что на 53% меньше аналогичного показателя в апреле.

Карташов уточнил, что анализ производился при помощи подсчета переводов граждан в пользу компаний, поэтому есть вероятность, что не все подобные платежи были учтены. Тем не менее, расходы на благотворительность - наиболее быстро растущая категория в оплате физическими лицами на сегодняшний день. "Она не большая, не сравнимая с продуктами и чем-то подобным, но темпы роста в ней одни из самых высоких", - пояснил он.

"Это очень позитивный сигнал, люди, находясь на "удаленке", видят происходящее, наверное, тоже хотят участвовать в помощи и решении проблемы", - добавил вице-президент Сбербанка.

В целом, Сбербанк зафиксировал рост доли онлайн-платежей. В частности, на 37% увеличились покупки клиентов спортивных принадлежностей, на 36% - товаров из книжных магазинов и на 16% - из общепита. Тем временем потребительские расходы, по подсчетам Сбербанка, в стране снизились на 16%. Самое большое падение продемонстрировала Москва - на 33%.