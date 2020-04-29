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Мировые цены на нефть

Bloomberg: Ангола сокращает поставки нефти

Изменения в графике на май и июнь в целом соответствуют сокращениям ОПЕК+, отмечает агентство

ПРЕТОРИЯ, 29 апреля. /ТАСС/. Ангола пересмотрела в сторону снижения запланированные ранее объемы поставок нефти в мае и июне на мировые рынки, сообщает в среду Bloomberg.

Изменения в целом соответствуют сокращениям ОПЕК+, которые вступают в силу 1 мая, приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией. Согласно новому плану, в июне Ангола поставит на рынок 37,4 млн баррелей нефти, что соответствует около 1,25 млн баррелей в сутки. Предыдущий план на июнь предусматривал поставку 40,34 млн баррелей.

Пересмотренный график поставок в мае предусматривает 39,3 млн баррелей нефти или 1,27 млн баррелей в сутки. Предыдущий план соответствовал поставкам в 1,33 млн баррелей в сутки.

Между тем министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантину Педру Азеведу заявил 24 апреля, что сокращение объемов добычи нефти, о которых договорились участники соглашения ОПЕК+, недостаточны по своим размерам для достижения баланса на мировом нефтяном рынке между предложением и спросом.

Ангола, которая входит в ОПЕК, запланировала на текущий год ряд крупных проектов по возрождению национальной нефтедобычи после затяжного спада. Текущий бюджет страны составлен исходя из цены барреля нефти в 55 долларов. По данным ОПЕК, в минувшем марте Ангола производила в сутки 1,4 млн баррелей нефти.

Теги
АнголаМировые цены на нефть
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