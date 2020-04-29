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Белоруссия разместила на Мосбирже бонды на 10 млрд рублей

Размещение облигаций страны произошло на российском рынке в третий раз

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Белоруссия разместила на Московской бирже пятилетние облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5% годовых. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже пятилетние облигации в объеме 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5%", - сообщил он.

В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 б.п., добавил Шулаков.

Размещение облигаций республики произошло на российском рынке в третий раз и впервые на срок пяти лет. Новый выпуск увеличивает суммарный объем государственных облигаций республики на российском рынке до 20 млрд рублей.

Теги
БелоруссияРоссия
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