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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпромторге назвали регионы-лидеры по пошиву масок

Больше всего масок в сутки выпускают Ивановская, Нижегородская и Смоленская области

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Лидерами по пошиву масок в сутки в России, по данным Минпромторга, являются Ивановская, Нижегородская и Смоленская области. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

"Регионы-лидеры по пошиву масок (в сутки): Ивановская область - 551 256 масок, Нижегородская область - 350,3 тыс., Смоленская область - 310,6 тыс.", - отмечается в сообщении.

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В рейтинг Минпромторга также вошли Тульская (295 тыс. масок в сутки), Калужская (211 850), Орловская (157 775), Псковская (132 тыс.), Новосибирская (117 950) и Тверская области (114, 5 тыс.), а также Республика Чувашия (126 350 масок в сутки).

Кроме того, как напомнили в министерстве, за апрель в России будет произведено в общей сложности 800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для сравнения - в "спокойные" времена производилось 60-70 аппаратов в месяц. В мае будет выпущено уже 2,5 тыс. ИВЛ.

О пандемии коронавируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев заражения, выздоровели 10 тыс. 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИвановская областьНижегородская областьСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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