"Большая четверка" бизнес-объединений подготовит меры по восстановлению экономики России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Большая четверка" бизнес-объединений, в которую входят "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей, до конца недели подготовит пакет мер по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду ТАСС глава ТПП Сергей Катырин, который участвует в разработке этого документа.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан, а также приступить к разработке общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии.

"Сейчас мы готовим совместно с другими коллегами "четверки" достаточно объемный пакет предложений, который нацелен на выход экономики из кризисного состояния. В этой работе отталкиваемся как раз на обращение президента страны, он говорил, что нужно привлечь и бизнес к разработке стратегии. Полагаем, что и дальнейшая проработка таких вопросов должна идти с участием представителей бизнес-сообщества", - сказал Катырин.

Он уточнил, что в пакете предполагается несколько блоков инициатив, в том числе по поддержке всех категорий бизнеса, включая микропредприятия. Катырин добавил, что работа над комплексным документом должна завершиться до конца недели.

Поэтапное восстановление

Путин накануне сообщил, что отмена ограничений после пика эпидемии коронавируса не произойдет одномоментно по всей стране, но нужно подготовить критерии поэтапного выхода из этой ситуации, начиная с 12 мая.

"Мы надеемся, что во второй половине мая мы потихоньку начнем открывать предприятия, - сказал Катырин. - Но первое - сразу все не начнут работать. Второе - это будет поэтапное и разное по регионам включение предприятий в экономику. И третье - нужно учитывать то, что определенные ограничительные меры наверняка останутся гораздо дольше, чтобы мы не нарвались на вторую волну эпидемии. И в этих условиях мы [бизнес-объединения] прописываем ряд вещей, которые нацелены на то, чтобы помочь бизнесу выстоять, потому что предстоит длинный период восстановления экономики".

Катырин также считает, что в России "произойдет серьезная волна увольнений после официального объявления рабочего периода". "Естественно, нужно будет заниматься трудоустройством, социальными пособиями, самозанятыми. Поэтому мы в таком ключе попытались сформулировать в пакете мер то, что видится наиболее важным", - заключил он.

Меры поддержки бизнеса

В начале апреля "большая четверка" бизнес-объединений уже направила письмо Мишустину с антикризисными предложениями по поддержке бизнеса. В нем предлагалось ввести субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом. Также в числе мер были названы освобождение компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг, кредиты. На время вынужденного простоя объединения предложили выплачивать индивидуальным предпринимателем без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (в их число входит сфера общепита) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.