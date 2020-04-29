Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 1,95%, РТС - на 3,16%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился по итогам торгов на 1,95%, до 2663,14 пункта, РТС - на 3,16%, до 1144,64 пункта.

Также на Московской бирже происходит укрепление рубля к доллару США и евро. Курс доллара к рублю на 19:20 мск снизился на 1,16%, до 73,28 руб., курс евро - на 0,86%, до 79,5 руб.

Позитивная динамика на рынке отмечена на фоне роста стоимости нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 8,8% - до $22,64 за баррель.

Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост на существенном улучшении внешнего фона, отмечают эксперты.

"Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей. Также поддержку рынку оказала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 2,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 2% и 2,3% соответственно", - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Инвесторы рассчитывают на начало восстановления экономической активности в США и европейских странах по мере смягчения в них карантинных ограничений. Кроме того, участники торгов закладывают ожидания объявления на этой неделе новых стимулов со стороны ключевых регуляторов", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Лидерами торгов на Мосбирже стали акции "Татнефти" и "Лукойла", прибавившие более 3,5%. Хуже рынка торговались "Полиметалл" и ММК, потерявшие 4,5% и 2,9% соответственно.

Прогноз на 30 апреля

Завтра на российском рынке завершится укороченная торговая неделя, приближение длинных праздничных выходных может усилить осторожность в настроениях, считает Александр Бахтин.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ. На настроения рынков в этот день может повлиять выход апрельских индексов PMI Китая в производственном секторе и секторе услуг. Апрельский производственный PMI в этот день, как ожидается, выйдет и по РФ. Также 30 апреля инвесторы получат оценку объема розничных продаж в Германии в марте и информацию по немецкому рынку труда в апреле.

По прогнозу "БКС Премьер", индекс Мосбиржи 30 апреля сформируется в диапазоне 2600-2700 пунктов, курс рубля к доллару - 72,6-74 руб.