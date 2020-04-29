Минфин и Росимущество разработали допмеры поддержки арендаторов федерального имущества

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ совместно с Росимуществом подготовил дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас Минфином совместно с Росимуществом разработаны проекты актов правительства, предусматривающие дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества, которыми предусматривается предоставление льгот социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, по уплате арендных платежей по договорам аренды федерального имущества по аналогии с субъектами малого и среднего предпринимательства", - отметил Моисеев.

По его словам, предлагается усилить контроль федеральных органов исполнительной власти за предоставлением подведомственными им учреждениями и предприятиями мер поддержки арендаторам федерального имущества. Кроме того, необходимо будет предоставлять в Росимущество информацию о заключении соответствующих дополнительных соглашений с арендаторами федерального имущества в течение суток с момента подписания дополнительного соглашения с арендатором.