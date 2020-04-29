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Белоруссия построит нефтепровод Гомель - Горки для диверсификации поставок

Он призван соединить северную и южную ветки белорусского участка нефтепровода "Дружба"

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в целях диверсификации поставок нефти в республику в 2020-2023 годах распорядился реализовать инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки (Могилевская область). Об этом сообщает в среду пресс-службе главы государства.

"Соответствующее распоряжение президент подписал 29 апреля. Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть", - сказано в сообщении.

Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта. Нефтепровод Гомель - Горки призван соединить северную и южную ветки белорусского участка нефтепровода "Дружба".

Как пояснили ТАСС в концерне "Белнефтихим", этот нефтепровод позволит связать Мозырский НПЗ с Новополоцким НПЗ "Нафтан". "При поставках нефти с южного направления по нефтепроводу Одесса - Броды или по другому направлению при реверсе из Польши, заводы могут делиться своим сырьем. У нас в основном все нефтепроводы альтернативные шли только на Мозырь, но сейчас будет работать перемычка, которая позволит при поставках нефти обеспечивать два завода", - сказал пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

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