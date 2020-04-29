Эксперты: в России готовы предложить альтернативу листовым чаям Lipton и Brooke Bond

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Уход концерна Unilever (Lipton и Brooke Bond) в сегменте листового чая с российского рынка не приведет к дефициту этой продукции в стране и будет стимулировать краснодарских производителей восстанавливать чайные плантации. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты отрасли и представители администрации Краснодарского края.

В среду пресс-служба концерна Unilever заявила, что компания отказывается от выпуска листового чая Lipton и Brooke Bond в России и будет выпускать его только в пакетиках. Единственным регионом России, где выращивают чай в промышленных масштабах, является Краснодарский край: здесь работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства. В 2019 году собрано около 300 тонн зеленого чайного листа.

"Мы не считаем, что это повлечет за собой какие-то кардинальные изменения. Две трети потребления в России чая, то есть не менее 70%, все же приходится на пакетированный чай, поэтому для рынка это не сыграет <...> серьезной роли. Тем не менее освободится некая ниша, все участники рынка будут готовы предложить альтернативу, у нас есть широкий ассортимент листовых чаев. У производителей есть возможности безболезненно компенсировать это", - сказал ТАСС председатель сельскохозяйственного кооператива "Краснодарский чай" Серафим Тимченко.

В пресс-службе АО "Мацестинский чай" при этом обратили внимание на то, что Unilever - крупная компания, имеющая обширные чайные плантации, а территория Сочи, являющаяся единственной благоприятной для выращивания чая в России, в большей степени занята расположенным здесь национальным парком, поэтому производители чая ограничены в возможности расширения плантаций. Однако на Кубани реализуются мероприятия по восстановлению старых чайных плантаций периода СССР. "Сочинские чаеводы планомерно расширяют площадь листосборных плантаций, АО "Мацестинский чай" ежегодно восстанавливает около 25 га плантаций, запущенных государством в 90-е годы. Смещения в пользу листового или пакетированного чая не ожидаем, наибольшей популярностью у покупателей пользуется черный крупнолистовой чай "Мацеста", - добавили в пресс-службе АО "Мацестинский чай", уточнив, что компания сможет обеспечить своих покупателей листовым чаем в полной мере.

Развитие чайной отрасли

По данным краевого Минсельхоза, для развития чайной отрасли с 2016 года в регионе было восстановлено 217 га чайных плантаций, в 2019 году из них восстановили 20 га. Также чаеводам на Кубани за последние три года выделено около 30 млн рублей субсидий, чтобы они могли направить их на уход за плантациями - эти деньги компенсируют 80% затрат на реконструкцию и 50% затрат на оборудование для орошения. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ТАСС сообщили, что в 2020 году из краевого бюджета на уход за чайными плантациями выделены 15 млн рублей.

В пресс-службе министерства заявили, что производственных мощностей региона достаточно и для экспорта чая. "Первая партия сочинского чая отправилась в Сербию. В ассортимент первой отгрузки входят 10 позиций крупнолистового и пакетированного черного и зеленого чая Turshu`s торговых марок "Краснодарский" и "Мацеста чай", - говорится в сообщении ведомства.