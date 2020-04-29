Онлайн-форум "Взгляд из сердца Евразии" в Башкирии станет ежегодным

УФА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Башкирии будут проводить онлайн-форум "Взгляд из сердца Евразии" ежегодно. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Приняли решение - теперь онлайн-форум "Взгляд из сердца Евразии" будет ежегодным, потому что прошедший вчера оправдал все наши ожидания как по участию спикеров уровня Талеба, Каку, Бессона, Ханны и других, по количеству зрителей (почти 6 млн из 35 стран мира), так и по интересным суждениям, способным помочь нам выйти из кризиса", - привели в пресс-службе слова главы республики Радия Хабирова.

Глава республики добавил, что такое решение принято, чтобы "выдавить, наконец, из нас комплекс провинциализма". "Чтобы мы не стеснялись генерировать современные идеи, тем более что таковой потенциал у нас есть. Чтобы мы не стеснялись быть площадкой мероприятий самого высокого мирового уровня, потому что в конечном итоге это делает нас инвестиционно привлекательными, что ведет к повышению уровня жизни наших людей", - процитировали Хабирова в пресс-службе.

В пресс-службе главы республики ТАСС уточнили, что тема форума будет меняться в зависимости от актуальной повестки. "Название форума "Взгляд из сердца Евразии" останется неизменным", - уточнили в пресс-службе.

В Международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", который проходил 29 апреля, приняли участие спикеры из 25 стран, среди которых продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Программа представляла собой 19 секций и два пленарных совещания, их модераторами выступили телеведущая Ксения Собчак и президент телекомпании "ВИД", вице-премьер Академии российского телевидения Александр Любимов. Участие в форуме было бесплатным. ТАСС выступал стратегическим информационным партнером форума.