НБКИ зафиксировало рост доли просроченных долгов по кредитам граждан в марте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам, автокредитам, ипотеке и кредитным картам в марте выросла, сообщил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

"Практически по всем типам кредитов в марте зафиксирован рост [просрочки]", - сказал он в ходе веб-конференции Финтех Лаб "Управление кредитными рисками в период системного кризиса".

Так, по данным материалов к выступлению, в марте 2020 года доля просроченных более чем на 90 дней потребительских ссуд увеличилась до 21,6% от общего числа кредитов год к году, по кредитным картам доля просрочки выросла до 8,9%, по автокредитам - до 7,2%, по ипотеке - до 1,5%.

"Сотрудники банков знают, как отреагировали заемщики на объявление нерабочих дней. Они это восприняли следующим образом, что если дни нерабочие, то платежи вносить не надо, и после 30 апреля, когда эти нерабочие дни закончатся, мы пойдем и внесем эти платежи. Неразбериха была и на уровне заемщиков, и банков. <…> К середине апреля эта ситуация выровнялась", - пояснил он.

Снижение долговой нагрузки в марте

В то же время, по словам Шикина, бюро зафиксировало снижение показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу) заемщиков.

"К 1 апреля показатель среднего значения ПДН по всем заемщикам с действующими обязательствами сократился. Было 24,6 на 1 октября 2019 года, на 1 апреля - 23,3. Сокращение произошло по всем доходным сегментам", - сказал он.

Представитель НБКИ отметил, что 12% заемщиков имеют показатель долговой нагрузки более 50%, то есть находятся в группе риска, хотя их доля сократилась с 1 октября 2019 года. Самая небольшая доля заемщиков с долговой нагрузкой более 50% наблюдается в Москве (8,1%), в Курганской области (8,3%) и в Брянской области (8,4%). Наибольшая доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 50% отмечена в Амурской области (20,2%), Северной Осетии - Алании (19,7%) и Республике Коми (18,3%).

Наибольшее среднее значение показателя долговой нагрузки наблюдается среди сотрудников службы охраны, медицинских учреждений, социальной сферы, их средний ПДН превышает 30%.