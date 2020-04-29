Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ может исключить из объема запрашиваемых системообразующей компанией средств господдержки уже уплаченные и планируемые в 2020 году дивиденды, сообщил ТАСС источник, знакомый с проектом постановления о мерах поддержки системообразующих организаций.

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"При определении объема поддержки в соответствии с порядком анализа деятельности подлежат исключению выплаченные и планируемые к выплате в 2020 году объемы доходов акционеров, связанные с владением акциями (долями) системообразующих предприятий и возвратом акционерных займов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, системообразующие предприятия смогут претендовать на господдержку, если их финансовое состояние по результатам мониторинга признано неудовлетворительным. "Проектом постановления установлено, что на меры поддержки могут претендовать системообразующие компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным по результатам мониторинга либо по результатам проводимых стресс-тестов их финансовой устойчивости на перспективу. Это решение будет принимать межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния организаций из перечня системообразующих", - сообщил собеседник агентства.

Господдержка для системообразующих компаний может быть предоставлена, в частности, в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек, добавил источник.

"Меры поддержки предоставляются системообразующим организациям в форме субсидий <...>, отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, госгарантий по кредитам или облигационным займам", - сказал собеседник агентства.

Системообразующие компании не должны увеличивать фонд оплаты труда и отказаться от бонусов руководству в 2020 году и по его итогам, добавил он. По словам источника, к заявлению на получение господдержки компания должна приложить программу мероприятий по снижению или оптимизации ее расходов, которая в том числе должна включать "обязательства по отказу от принятия в 2020 году или по результатам деятельности в 2020 году решений, связанных с увеличением фонда оплаты труда и (или) поощрительных выплат руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру <...>, а также иным работникам, осуществляющим управленческие функции".

Системообразующие предприятия, претендующие на господдержку, также должны будут предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах. Кроме того, они не могут быть иностранным юридическим лицом или российским юрлицом с долей иностранного участия более 50%, пояснил источник.

"Согласно проекту постановления о мерах поддержки системообразующих организаций, компании претендуют на получение одной или нескольких мер поддержки при условии, если она не является иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в заявлении на получение поддержки должны будут содержаться сведения обо всех лицах, которые являются бенефициарами организации, сообщил источник. Также необходимо будет согласие на предоставление информации о деятельности организации, в том числе относящейся к коммерческой тайне.

В конце апреля - начале мая должен быть запущен механизм поддержки системообразующих предприятий, анонсировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Потенциал этой программы оценивается в 1 трлн рублей. На сегодняшний день в перечне 1,151 тыс. промышленных, транспортных, энергетических, телекоммуникационных, строительных, сельскохозяйственных компаний.

ТАСС пока не располагает комментариями правительства РФ и Минэкономразвития.