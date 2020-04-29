Минфин предлагает временно разрешить пивоварам производить антисептические гели для рук

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минфин предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям заниматься производством спиртосодержащего косметического геля для рук. Об этом говорится в письме Минфина в Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В 2020 году разрешается производство спиртосодержащего косметического геля для рук из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретаемого на собственные технические цели, организациями, осуществляющими производство пива, основное технологическое оборудование которых оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции", - говорится в документе.

Как поясняется в письме, Минфин предлагает дать таким компаниям временное разрешение на производство геля для рук, соответствующего требованиям техрегламента Таможенного союза. Продукция должна продаваться в таре объемом не более 0,255 л и использоваться только для сотрудников компании или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям, в том числе медицинским. В случае нарушений компании будут нести ответственность за производство спиртосодержащей продукции без лицензии.

25 марта пивная компания AB InBev Efes сообщила о том, что в связи с распространением коронавируса рассматривает возможность запуска производства гелей для дезинфекции рук на своих мощностях и бесплатной передачи этой продукции в медицинские учреждения, и в связи с этим просит правительство упростить регистрацию такого производства.

"Учитывая социальную значимость санитайзеров, мы предложили использовать мощности наших заводов для производства дезинфицирующих гелей для рук, чтобы обеспечить ими тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, - сотрудников медучреждений, социальных служб, волонтеров. Благодаря плотному и продуктивному взаимодействию, нам удалось согласовать упрощенную процедуру по получению разрешения на производство санитайзеров для последующей безвозмездной передачи. Мы признательны Министерству финансов РФ за поддержку нашей инициативы", - прокомментировал ТАСС директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.