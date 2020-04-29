В Белом доме заявили, что падение ВВП США во втором квартале будет серьезнее, чем в первом

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Падение ВВП США во II квартале нынешнего года будет более значительным, чем в первые три месяца. Об этом заявил в среду глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отвечая на вопросы журналистов.

Его попросили прокомментировать доклад американского Минторга, согласно которому ВВП страны в первом квартале сократился на 4,8% в годовом исчислении. "Падение [ВВП] почти на 5% было ожидаемо. Я буду честен с вами, II квартал будет значительно хуже в отношении падения. Не буду прогнозировать цифры, вы знаете, я не люблю [прогнозировать] цифры", - отметил Кадлоу.

При этом он призвал не забывать про ожидаемое восстановление экономики во втором полугодии, когда предприятия возобновят свою работу. Он привел оценки ряда экспертов, согласно которым ВВП США заметно вырастет.

В среду министр торговли США Уилбур Росс заявил, что предпринятые правительством шаги по восстановлению экономики создали "прочную основу для быстрого и устойчивого подъема Америки". По оценкам телеканала CBS, в результате падения суверенный госдолг США теперь составляет почти 115% ВВП по сравнению со 108% в IV квартале прошлого года.

В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи в размере более $2 трлн, который предусматривает содействие многим отраслям экономики страны. Отвечая на вопросы журналистов в среду, министр финансов Стивен Мнучин также отметил, что правительство придержит в резерве $259 млрд для новой программы Федеральной резервной системы (ФРС) страны по предоставлению кредитов бизнесу. Руководитель ведомства также подчеркнул, что власти пока не собираются выделять дополнительные средства авиакомпаниям, помимо тех, что уже были утверждены Конгрессом.