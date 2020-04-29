Мордовия оценила потери бюджета республики от пандемии коронавируса в 5 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Мордовии оценили в 5 млрд рублей потери республиканского бюджета, связанные, в том числе, с предоставлением льгот неработающим в период действия ограничительных мер предприятиям. При этом республика сможет сохранить в бюджете 2 млрд рублей, которые планировалось направить на погашение долга региона, сообщается в среду на сайте правительства Мордовии.

"Мы оцениваем потери республиканского бюджета в 5 млрд рублей. Это связано, в том числе, со льготами, которые мы дадим предприятиям, особенно предприятиям малого бизнеса, предприятиям, которые не работают", - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.

По его словам, существенной помощью станет решение о продлении срока возврата бюджетных кредитов. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручение о подготовке соответствующих документов о продлении до 2029 года срока возврата в федеральный бюджет кредитов Республики Мордовия (ранее срок был до 2024 года). Только в этом году благодаря этому постановлению мы сохраним в своем бюджете 2 млрд рублей", - уточнил Волков.

В Мордовии принят план антикризисных мероприятий, 130 предприятий вошли в список системообразующих организаций. В республике продолжится поддержка инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации. "В 2019 году мы выдали кредиты 15 юридическим лицам, реализующим 16 инвестпроектов, были предоставлены налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль на 13,5% и освобождения от налога на имущество в сумме порядка 250 млн рублей. Все они сохранятся. В 2020 году предусматривается поддержка 14 юридическим лицам еще по 18 инвестиционным проектам в сумме около 300 млн рублей", - отметил Волков.

На действующую в республике программу микрокредитования дополнительно направлено 300 млн рублей. Кроме того, Мордовия в 2020 году сохранит все виды поддержки, которые ранее оказывались сельхозпредприятиям, на это потребуется 1,8 млрд рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.