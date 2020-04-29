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Урожай зерновых на Ставрополье может сократиться на треть из-за засухи

Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, уже потерян практически весь рапс

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют снижение урожая зерновых культур в регионе из-за продолжающейся засухи. Потери могут составить около 30%, сообщил в среду во время прямой линии с жителями губернатор региона Владимир Владимиров.

"По зерновым мы уже сейчас видим 30% потерь. Потеряли практически весь рапс, начались потери зерновых, даже озимой пшеницы, прогнозируем 20%-30% снижения. Если засуха продлится еще хотя бы шесть - семь дней, то потери будут кратно больше", - сказал он.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что осень 2019 года и зима 2020 года в регионе отличались малым количеством осадков - осенью выпало 30% от нормы, зимой - порядка 50%. Кроме того, весной в регионе местами отмечались заморозки, которые привели к потере соцветий в садах. "Мы уже видим, что в части плодовых культур на 50% - 80% ниже [может быть урожай], чем в прошлом году", - отметил Владимиров.

Власти анализируют ситуацию и разрабатывают комплекс мер поддержки аграриев. "Нужно готовиться сегодня к самому сложному, мы определили эти меры еще в феврале: плотно начали работать по агрострахованию, по выделению денежных средств. Мы сегодня этот план дальше делаем, чтобы поддержать сельскохозяйственных производителей", - пояснил губернатор.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га. Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн тонн.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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