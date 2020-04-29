ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАСС, 29 апреля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку в связи с угрозой для экономических перспектив, вызванных воздействием распространения инфекции коронавируса. Как отмечается в документе регулятора, FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) будет сохранять данный диапазон ставки до тех пор, пока не достигнет уверенности, что экономика преодолела последствия пандемии и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.

Также отмечается, что ФРС продолжит покупку казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS) в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынков и воздействия проводимой денежно-кредитной политики на экономику. Кроме того, регулятор продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт".

За действия по монетарной политике единогласно проголосовали 10 членов комитета. Следующее заседание ФРС США состоится 9-10 июня, по его итогам также будет представлен макроэкономический прогноз.