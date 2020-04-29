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Псковские власти с 1 июля введут налоговый режим для самозанятых

По словам губернатора Михаила Ведерникова,особый режим позволит малому бизнесу существенно сэкономить на расходах

ПСКОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области с 1 июля 2020 года введут на территории региона особый налоговый режим для самозанятых, что позволит малому бизнесу существенно сэкономить на расходах, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального штаба по стабилизации экономики.

По словам губернатора, в настоящий момент из-за пандемии коронавируса в регионе порядка 7,7 тыс. субъектов МСП приостановили свою деятельность, что составляет одну треть от всех предпринимателей, работающих в регионе. Кроме того, как отметил Ведерников, производственные мощности крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона загружены от 30% до 60%.

"Мы завершаем проработку механизма, и с 1 июля в Псковской области запускается налоговый режим на самозанятых. Для многих индивидуальных предпринимателей переход на эту систему будет означать серьезную экономию", - сказал Ведерников.

Он добавил, что сейчас разрабатывается новый пакет региональных мер поддержки. "В Псковской области уже снижены ставки по упрощенной патентной системе налогообложения, к этому списку добавим сниженный налог на транспорт и имущество, размер будет зависеть от кадастровой стоимости. А также распространим снижение ставок по "упрощенке" на простаивающие стоматологические клиники. Мы планируем ввести компенсацию до 50% затрат на коммунальные платежи для гостиниц и баз отдыха за период простоя, исходим из того, что период простоя будет 2 месяца", - уточнил губернатор.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали город Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами, и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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