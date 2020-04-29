Поступления в бюджет Ставрополья снизились вдвое

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Ставропольского края снизились в два раза в период спада экономики во время пандемии, сообщил в среду во время прямой линии с жителями губернатор региона Владимир Владимиров.

"В ежедневном режиме смотрю за поступлениями, поступления в бюджет сейчас снизились в два раза, мы сегодня вместо положенных денег получаем на 50% меньше", - сказал Владимиров.

Совокупные бюджетные потери в период пандемии могут составить около 20 млрд рублей. "Посчитали предварительно потери бюджета, которые сложатся из налоговых потерь - около 11 млрд 300 млн рублей. Из средств, направляемых дополнительно на помощь бизнесу, которому нельзя будет не помочь, потому что это основа нашего бюджета в будущем, - порядка 5 млрд рублей. Также нам необходимо будет помочь людям, которые пострадали, это будет еще около 4 млрд рублей", - отметил Владимиров.

Власти определили первоочередные расходы, на которые бюджетные средства будут направляться в приоритетном порядке. В число первоочередных расходов вошли выплаты зарплат бюджетникам, меры социальной поддержки населения, расходы на борьбу с коронавирусом. "Мы уже сегодня на это (борьбу с коронавирусом - прим. ТАСС) направили около 1 млрд 242 млн рублей и еще порядка 1 млрд рублей необходимо будет направить на выплаты врачам, закупку оборудования, переоборудование", - пояснил губернатор.

Бюджет Ставрополья на 2020 год был принят парламентом осенью 2019 года, основные параметры документа составили по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам 123,8 млрд рублей, с дефицитом чуть более 868 млн рублей (0,7% от расходов).