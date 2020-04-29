Срочный комитет Мосбиржи рекомендовал ограничить торги в день экспирации фьючерса WTI

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Комитет Московской биржи по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в день экспирации (завершения обращения срочных фьючерсов и опционов на бирже) фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) в период с 10:00 до 14:00 при расчетной цене минус $0,5. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Комитет по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в период с 10:00 до 14:00 дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (Settle Price) соответствующего фьючерсного контракта будет определена на уровне ниже минус 50 центов", - говорится в сообщении.

Ранее Московская биржа перенесла дату экспирации майского фьючерса Light Sweet Crude Oil (соответствует июньскому контракту WTI) на 30 апреля, опциона на него - на 29 апреля. Кроме того, комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Решение о сроках внедрения данного функционала будет принято позднее, сообщили на Мосбирже.

Во вторник, 21 апреля, Мосбиржа прервала торги апрельским фьючерсом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) в связи с падением его цены на бирже NYMEX в отрицательную зону впервые в истории. По итогам цена исполнения контракта составила минус $37,63 за баррель, что привело к негативным финансовым последствиям для большого числа участников российского рынка.