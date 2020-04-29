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Пандемия коронавируса нового типа

Twitter откроет доступ к своим данным о коронавирусе для ученых и IT-разработчиков

Они смогут использовать в своих исследованиях данные в Twitter о пандемии, распространении дезинформации об инфекции, методах кризисного реагирования и мерах, принимаемых в условиях ЧС

ТАСС, 29 апреля. Американская компания Twitter предоставит ученым и IT-разработчикам доступ к базам данных в принадлежащей ей сети микроблогов для использования в исследованиях коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении продакт-менеджера компании Адама Торнеса, распространенном в среду на сайте Twitter.

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"Это уникальный набор данных, охватывающий десятки миллионов твитов ежедневно и дающий возможность ознакомиться с тем, как развивается глобальный общественный разговор о беспрецедентном кризисе [вызванном коронавирусом]. Разговоры, происходящие в Twitter, крайне содержательны и могут помочь миру лучше понять пандемию COVID-19 [вызываемого новым коронавирусом заболевания]", - отмечается в публикации.

Авторизовавшиеся для участия ученые и IT-разработчики смогут использовать в своих исследованиях данные в Twitter о пандемии, распространении дезинформации об инфекции, методах кризисного реагирования и мерах, принимаемых в условиях чрезвычайных ситуаций. Им также предложат инструменты на основе машинного обучения для обработки данных. Отмечается, что доступ будет ограничен в соответствии с политикой компании о предоставлении персональных данных проектам в сфере здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. К настоящему времени коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 210 тыс. умерли.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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