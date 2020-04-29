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Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов на 2-3,5%

Аналитики объясняют положительную динамику новостями об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в среду к закрытию торгов на фоне новостей об успешных испытаниях лекарства от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

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Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 532,31 пункта (2,21%) и установился на отметке 24 633,86 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 76,12 пункта (2,66%) и оказался на отметке 2 939,51 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 306,98 пункта (3,57%), до отметки 8 914,71 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 15,9% ($2,11) и составила $15,38.

Ранее в среду американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences заявила, что разработанный ее специалистами противовирусный препарат Remdesivir помогает пациентам проще перенести заболевание, вызванное новым коронавирусом, в случае его применения на ранних стадиях. Об этом, по данным компании, свидетельствуют результаты проведенных исследований.

"Рынки будут реагировать на подобные новости, - приводит телекомпания CNBC слова специалиста инвестиционной компании Verdence Capital Advisors Меган Хорнман. - Если бы мы располагали вакциной, думаю, восстановление экономики шло бы по совсем другому сценарию. А если будет лекарство, я считаю, мы будем наблюдать еще более стремительное восстановление".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 60 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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