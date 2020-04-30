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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Невады сообщил, что казино Лас-Вегаса откроются нескоро

Прежде придется проработать план поездок и путешествий, отметил Стив Сисолак

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти штата Невада нескоро разрешат возобновить работу казино и иных игорных заведений Лас-Вегаса. Об этом сообщил в среду в эфире телекомпании ABC губернатор штата Стив Сисолак.

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"Казино и игровые предприятия, вероятно, откроются на третьем или четвертом этапе того, что нам придется сделать", - заметил он. "Мы еще не совсем готовы справиться с подобным масштабом", - пояснил губернатор, имея в виду размах бизнеса в столице азартных игр США.

Сисолак критически отреагировал на призывы мэра Лас-Вегаса Кэролайн Гудмен немедленно разрешить возобновить работу предприятий индустрии развлечений. "Это не так просто, как повернуть выключатель, чтобы все сразу вернулись в Лас-Вегас. Нам прежде придется проработать план поездок и путешествий", - пояснил губернатор, добавив, что решил продлить на некоторое время срок действия режима самоизоляции в Неваде.

На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы ряда предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине - до 26 мая.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 60 207 человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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