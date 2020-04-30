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Трамп анонсировал подготовку плана антикризисной поддержки нефтяной отрасли США

Президент США пообещал, что это произойдет в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американское правительство рассчитывает в ближайшее время подготовить план оказания антикризисной помощи американской нефтяной отрасли. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме на совещании с представителями различных отраслей промышленности, которое было посвящено перспективам отмены различных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, когда именно можно ждать решений администрации США о поддержке нефтяного сектора в условиях экономического кризиса, вызванного распространением нового коронавируса и падением цен на энергоносители. "Вы имеете в виду план? Оказания им помощи? Я бы сказал: вскоре", - ответил Трамп.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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