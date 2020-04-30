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Россия увеличит экспорт Urals танкерами в апреле за счет снижения загрузки НПЗ

Речь идет об увеличении до максимального уровня с июня 2019 года - 2,13 млн б/с

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Танкерные поставки российской экспортной нефти Urals в апреле вырастут за счет снижения загрузки отечественных НПЗ до максимального уровня с июня 2019 года - 2,13 млн б/с. По отношению к уровню первого квартала рост составит 371,5 тыс. б/с, пишет в своем исследовании независимое ценовое агентство Argus, с которым ознакомился ТАСС.

Одной из причин увеличения экспорта в апреле, как указывает Argus, стало сокращение загрузки российских НПЗ из-за ремонтов и ослабления экономической активности в связи с распространением коронавируса. По предварительным данным, в апреле загрузка заводов снизилась на 430 тыс. б/ с. относительно уровня января - марта, до 4,6 млн б/с.

Однако уже в мае рост сменится заметным снижением, отгрузки сократятся до минимального уровня с декабря 2014 года - 1,3 млн б/с, следует из отчета Argus.

Данные о снижении экспорта уже привели к росту стоимости Urals в Европе, отмечается в исследовании. Так, цена на российскую нефть с отгрузкой из балтийских портов 28 апреля поднялась на $5,15 на баррель относительно начала месяца. по отношению к североморскому эталону Urals торговалась с премией в $0,4 на баррель (cif Роттердам), тогда как с ноября 2019 года российский сорт стабильно торговался со скидкой к Brent.

Поддержку ценам на Urals оказывает и укрепление спроса в Китае, где постепенно ослабляются карантинные меры. Так, в апреле в Китай было поставлено 2,1 млн тонн Urals, тогда как в первом квартале в месяц в среднем отгружалось по 1,34 млн тонн.

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