Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" взял курс на Калининград

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", сменил курс с Находки на Калининград в Балтийском море. В настоящее время судно огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, свидетельствуют данные порталов отслеживания.

Таким образом, судно на пути к Калининграду предположительно должно пройти в районе завершения строительства "Северного потока - 2".

В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. В воскресенье "Академик Черский" поменял конечную точку, вновь указав Находку.

По данным мониторинговых ресурсов, в Калининград судно должно прийти 5 мая.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.