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Пандемия коронавируса нового типа

ICAO до конца мая получит первые данные о сроках восстановления гражданских авиаперевозок

Международная организация гражданской авиации создала специальную группу по восстановлению авиасообщения в связи с пандемией коронавируса

ОТТАВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) создала специальную группу по восстановлению гражданских авиаперевозок на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте организации.

"В связи с серьезным воздействием, которое ощутил сектор международный гражданской авиации из-за COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), <...> представители 36 стран из совета правления Международной организации гражданской авиации создали новую специальную группу по восстановлению полетов гражданской авиации на фоне COVID-19", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что первые результаты от созданной группы по срокам восстановления перевозок будут получены в конце мая текущего года.

В задачи группы, в частности, входит определение необходимых шагов, которые ICAO будет рекомендовать государствам-членам и авиаперевозчикам по постепенному выходу из кризиса. В ее состав войдут члены совета правления ICAO, представители авиационной отрасли, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной туристской организации. Председателем группы назначен представитель Франции в Совете ICAO Филипп Берту.

Ранее ICAO призвала все страны, входящие в это объединение, к более тесному сотрудничеству в связи с пандемией коронавируса. По прогнозу организации, к сентябрю 2020 года поток пассажиров, передвигающихся с помощью авиатранспорта, может уменьшиться на 1,2 млрд человек в сравнении с обычными показателями до начала пандемии. По оценкам ICAO, пропускная способность также может упасть на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала текущего года. Это, как утверждает организация, приведет к сокращению доходов авиакомпаний в период с января по сентябрь на сумму от $160 млрд до $253 млрд.

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Пандемия коронавируса нового типа
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