Глава нефтяного регулятора Техаса заявил, что не поддержит сокращение добычи сырья в штате

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Уэйн Крисчен не считает нужным вводить в штате ограничения на добычу нефти в свете пандемии. Об этом говорится в его статье, опубликованной в среду на сайте газеты Houston Chronicle.

Крисчен напомнил, что ранее в этом месяце в комиссии в свете падения цен на нефть обсуждали возможность введения для компаний квот на ее добычу. Как отметил Крисчен, в течение последних десятилетий доля Техаса в мировой добыче нефти снизилась до 5%. "В связи с этим всеобъемлющее предписание властей сократить добычу нефти на 20% не окажет значимого влияния на мировые поставки. Кроме того, в отрасли уже и сами сокращают добычу", - добавил он.