Николаев считает, что Эльгинский проект повысит инвестиционную привлекательность Якутии

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Активная работа над проектом Эльгинского месторождения станет фактором роста инвестиционной привлекательности Якутии, сообщил ТАСС в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее в компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна, закрывшей сделку по покупке 51% Эльгинского проекта в Якутии у "Мечела" и заключившей опционы с Газпромбанком по приобретению еще 49% проекта, сообщали, что считается завершенным первый этап формирования промышленного кластера, включающего также Якутскую топливно-энергетическую компанию. Компания также указала, что общая сумма сделки по приобретению компаний Эльгинского проекта составила для нее около 142 млрд руб. Для финансирования сделки были использованы собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков.

"Я с самого начала находился в контакте и с "Мечелом", и с "А-Проперти", и с рядом банков, которые были задействованы в процессе. Рад, что достаточно сложная и многоступенчатая сделка завершилась быстро, и Эльгинский проект получил новое дыхание. Хочу подчеркнуть, что "А-Проперти" планомерно формирует промышленный кластер в Якутии, который объединит Якутскую топливно-энергетическую компанию, Огоджинский угольный проект и порт Вера на Дальнем Востоке. Поэтому сделка по приобретению Эльгинского месторождения - логичный шаг. Активная работа в этом направлении станет фактором роста инвестиционной привлекательности Якутии в целом", - сказал Николаев.

Как считает Николаев, смена владельца актива пойдет на пользу проекту. "Я высоко оцениваю ту работу, которую проделал на месторождении "Мечел". Его самая главная заслуга в том, что была построена железнодорожная линия до месторождения и началась его промышленная разработка. Сейчас же перед новым собственником стоит задача вывести его на заявленные ранее объемы добычи - до 20 млн тонн в ближайшие годы. Конечно, это потребует и серьезнейшей модернизации железной дороги, и обустройства самого месторождения. Уверен, что компания "А-Проперти", вложив серьезные средства в покупку этого актива, конечно же, данный проект реализует", - отметил Николаев.

На соответствующий вопрос ТАСС о том, будет ли Якутия требовать от "Мечела" вернуть налоговые льготы, Николаев отметил, что действующее законодательство четко регламентирует этот вопрос. "Все требования об обеспечении выполнения инвестиционной декларации установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Если налогоплательщик не выполняет условий инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот. Смена собственника не освобождает от выполнения условий инвестиционной декларации", - заключил Николаев.

Об активах

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля. Разработка месторождения была ключевым инвестпроектом "Мечела", добыча на Эльге началась в 2011 года. В июне 2016 года Мечел" продал Газпромбанку 49% долей в проекте разработки месторождения.

ЯТЭК - независимая газодобывающая компания с совокупными запасами газа более 365 млрд куб. м и 16 млн т газового конденсата, на долю которой приходится 86% добываемого газа в Якутии. "А-Проперти" владеет компанией с 2019 года, согласно данным СПАРК, ее доля - 90,59%.