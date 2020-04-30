Миронов разработал законопроект о минимальном пособии по безработице в 12 130 рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов разработал законопроект о постоянном минимальном пособии для всех безработных в размере 12 130 рублей (уровень МРОТ), в четверг документ направят в правительство РФ для получения отзыва. Об этом в среду ТАСС сообщил сам Миронов.

"На фоне пандемии президент принимает абсолютно правильное решение - повысить пособие по безработице всем потерявшим работу до уровня МРОТ, это 12 130 рублей. Прошу обратить внимание, что президент в своем поручении не говорил, что эти выплаты будут касаться не всех безработных. Однако в постановлении правительства повышенное пособие вводится только на три месяца и только для граждан, признанных безработными после 1 марта, - сказал глава справороссов. - Нашим законопроектом мы предлагаем исправить эту ошибку, установить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан на уровне МРОТ".

При этом максимальный размер выплат, согласно инициативе, устанавливается в размере двух МРОТ (24 260 рублей). "Причем эти суммы должны ежегодно индексироваться по инфляции", - подчеркнул парламентарий.

Постоянная мера

По словам Миронова, сейчас безработные россияне находятся в неравном положении. "Люди, которые уволены раньше - в феврале, январе - уже не получают права на повышенное пособие. Но им ведь тоже сейчас работу не найти. И они при этом получают те же 1500 рублей. Выходит, у нас сегодня несколько "сортов" безработных", - обратил внимание собеседник агентства.

Депутат уверен, что повышение пособий по безработице необходимо вне зависимости от ситуации с коронавирусом, поскольку и до пандемии реальные доходы граждан сокращались несколько лет подряд. "Мы с коллегами по фракции преследуем две цели. Первое - мы предлагаем исправить ошибку правительства, которую оно допустило, когда исполняло поручение президента по поддержке безработных. Второе - мы предлагаем значительно повысить пособия по безработице. Причем, не в виде временной меры, а на постоянной основе закрепить это решение в федеральном законодательстве. Такой законопроект уже подготовлен и завтра мы вносим его на рассмотрение правительства", - заключил лидер "Справедливой России".

Ранее Миронов направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о выплате пособия в размере 12 130 рублей всем безработным россиянам вне зависимости от даты их увольнения. С аналогичной инициативой выступал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно постановлению правительства, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей. При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка.