Николаев: для первоочередных действий по развитию экономики Якутии нужно 18,9 млрд рублей

"На реализацию плана первоочередных мероприятий по устойчивому развитию экономики требуется 18,9 млрд рублей: 2,6 млрд из бюджета республики, 15,6 млрд - из федерального, 0,7 млрд - из внебюджетных источников. Из резервного фонда уже выделено 339 млн рублей, а также принято решение о пополнении резервного фонда примерно на 1,5 млрд рублей", - сказал Николаев.

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает, что реализация первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции потребует 18,9 млрд рублей. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

Ранее Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестиционной программе региона. Так, около 1,5 млрд рублей, запланированных на реализацию ряда крупных объектов, среди которых Арктический центр эпоса и искусств и креативный кластер в Якутске, перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусом.

Для стабилизации системы жизнеобеспечения региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами освобождены от уплаты налога на имущество и транспортного налога, для них снижена на 5% ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН). В сфере строительства застройщики и генподрядчики, реализующие нацпроекты и федеральные программы, освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Для них также снижена на 5% ставка по УСН. Застройщикам и производителям стройматериалов предоставляется отсрочка по плате за аренду земельных участков.

"Чтобы поддержать оказавшиеся в зоне риска отрасли, сейчас принимается решение о реструктурировании ранее выданных бюджетных кредитов и выдаче госгарантий (до 1,9 млрд рублей) для системообразующих предприятий Якутии в ЖКХ, авиационном комплексе и тех, что задействованы в опережающем завозе грузов", - сообщил Николаев. Для продовольственной безопасности республики власти направили 183,9 млн рублей для частичного финансирования затрат на завоз муки для производства хлеба, а также затрат при производстве и реализации продукции крупных птице- и свиноводческих хозяйств для закупки комбикормов, сырья и компонентов.

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) был принят 2 апреля. В документ вошли меры по поддержке населения в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, образования и по предоставлению госуслуг. Также в документ внесены меры поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, и обеспечение сбалансированности государственного бюджета Якутии, а также мониторинг текущей ситуации.