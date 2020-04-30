{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Николаев: для первоочередных действий по развитию экономики Якутии нужно 18,9 млрд рублей

Глава региона сообщил, что из резервного фонда уже выделили 339 млн рублей

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает, что реализация первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции потребует 18,9 млрд рублей. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

"На реализацию плана первоочередных мероприятий по устойчивому развитию экономики требуется 18,9 млрд рублей: 2,6 млрд из бюджета республики, 15,6 млрд - из федерального, 0,7 млрд - из внебюджетных источников. Из резервного фонда уже выделено 339 млн рублей, а также принято решение о пополнении резервного фонда примерно на 1,5 млрд рублей", - сказал Николаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестиционной программе региона. Так, около 1,5 млрд рублей, запланированных на реализацию ряда крупных объектов, среди которых Арктический центр эпоса и искусств и креативный кластер в Якутске, перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусом.

Для стабилизации системы жизнеобеспечения региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами освобождены от уплаты налога на имущество и транспортного налога, для них снижена на 5% ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН). В сфере строительства застройщики и генподрядчики, реализующие нацпроекты и федеральные программы, освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Для них также снижена на 5% ставка по УСН. Застройщикам и производителям стройматериалов предоставляется отсрочка по плате за аренду земельных участков.

"Чтобы поддержать оказавшиеся в зоне риска отрасли, сейчас принимается решение о реструктурировании ранее выданных бюджетных кредитов и выдаче госгарантий (до 1,9 млрд рублей) для системообразующих предприятий Якутии в ЖКХ, авиационном комплексе и тех, что задействованы в опережающем завозе грузов", - сообщил Николаев. Для продовольственной безопасности республики власти направили 183,9 млн рублей для частичного финансирования затрат на завоз муки для производства хлеба, а также затрат при производстве и реализации продукции крупных птице- и свиноводческих хозяйств для закупки комбикормов, сырья и компонентов.

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) был принят 2 апреля. В документ вошли меры по поддержке населения в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, образования и по предоставлению госуслуг. Также в документ внесены меры поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, и обеспечение сбалансированности государственного бюджета Якутии, а также мониторинг текущей ситуации.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Цена нефти Brent растет более чем на 6%
По данным торгов, она достигла $25,74 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС