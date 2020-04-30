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"Ведомости": запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок

Создатель Telegram Павел Дуров ранее предлагал вернуть инвесторам проекта 72% вложенных средств, если платформа не запустится к 30 апреля
Описание
© Denys Prykhodov/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), который должен был состояться 30 апреля, перенесен на неопределенный срок из-за запрета суда США в передаче цифровых токенов Gram владельцам. Об этом в четверг сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Telegram.

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"К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля", - приводит издание текст письма, полученного инвесторами проекта.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее предлагал вернуть инвесторам проекта 72% вложенных средств, если проект не будет запущен к 30 апреля 2020 года. В качестве альтернативного варианта Дуров предлагает инвесторам получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 года, сообщает газета.

По данным издания, в письме инвесторам говорится, что Telegram продолжает участвовать в обсуждениях с органами власти США. В документе отмечается, что компания обещает погасить долг перед вкладчиками за счет продажи собственного капитала, если разрешение на запуск проекта не будет получено до 30 апреля 2021 года.

В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO с помощью блокчейн-платформы TON, создав на ней криптовалюту под названием Gram. К настоящему времени мессенджер привлек уже около 1,7 млрд долларов. С 2019 года продолжается судебное разбирательство между TON и американскими властями, из-за которого продажа цифровых токенов Gram на территории США запрещена на неопределенный срок. Дуров ранее просил перенести крайний срок запуска TON на 30 апреля 2020 года.

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