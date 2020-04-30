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Потенциальные резиденты ТОР "Бурятия" готовы инвестировать около 8 млрд рублей

Семь компаний заявили о своем намерении получить статус резидентов территории опережающего развития "Бурятия"

УЛАН-УДЭ, 30 апреля. /ТАСС/. Заявки о намерении стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" подали семь компаний, они готовы инвестировать в проекты более 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор Управляющей компании ТОР "Бурятия" Тимур Будаев.

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Якорными резидентами ТОР стали две компании с проектами по созданию крупного птицеводческого предприятия и транспортно-логистичеcкого комплекса. Общая сумма инвестиций по этим проектам - около 5,5 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест.

"Семь компаний заявили о своем намерении получить статус резидентов ТОР "Бурятия", инвесторы готовы вложить в общей сложности свыше 7,7 млрд рублей и реализовать проекты в сфере промышленности, добычи полезных ископаемых, здравоохранения и туризма", - сказал Будаев, добавив, что при реализации данных проектов планируется создать более 530 рабочих мест, их займут местные жители. В настоящее время завершается процедура согласования постановления о расширении ТОР "Бурятия" в правительстве РФ. Потенциальные резиденты - местные компании.

Одна из них - ООО "Байкалпромгаз" - планирует организовать в республике производство промышленных газов и медицинского кислорода, проект оценивается в 750 млн рублей и позволит создать 100 рабочих мест. Ранее в Минздраве Бурятии сообщали, что производство медицинского кислорода в регионе актуально, так как этот газ поставляется из других регионов. На специализированном заводе будут производить кислород, аргон, азот. Инвестор уже закупил оборудование, для предприятия выделен земельный участок в 1,3 га.

Еще один из потенциальных резидентов ТОР "Бурятия" - ООО "Бурятский клинический госпиталь". По проекту в Улан-Удэ планируется построить многопрофильное медучреждение, в котором, в том числе, будут оказывать услуги в сфере вспомогательных репродуктивных технологий и лечения онкологических больных. Объем планируемых инвестиций по этому проекту - более 600 млн рублей, работать в новом госпитале будут до 120 человек.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание на недостаточное число резидентов ТОР "Бурятия" и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов. В марте 2020 года Минвостокразвития внесло в правительство РФ предложение расширить границы этой ТОР, чтобы распространить режим на новые проекты.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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