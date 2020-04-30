"Ъ": энергетики просят кабмин России ввести авансовые платежи от бюджетных организаций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские топливно-энергетические компании просят правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций на период от одного до трех месяцев. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям издания, данное предложение энергетики озвучили по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в среду. Как пишет "Коммерсантъ", в связи с ростом неплатежей энергетики предлагают субсидировать компаниям газовой отрасли процентные ставки по кредитам, которые привлекаются на покрытие кассовых разрывов.

Компании, сообщает газета, также предложили не наказывать их за невозможность достигнуть проектных уровней добычи на месторождениях, которые войдут в периметр недавней сделки ОПЕК. Кроме того, по итогам обсуждений с президентом должны быть сформированы поручения о запрете на импорт топлива в РФ на полгода и снижении нормативов для нефтекомпаний по продаже топлива на бирже. Также обсуждался вопрос сдвига на год сроков модернизации НПЗ по соглашению с Минэнерго о получении обратного акциза.

По данным "Коммерсанта", на совещании помимо прочего предлагалось обсудить снижение ставки страховых взносов со второго квартала до конца 2021 года до 15% и субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в размере 2/3 от ставки рефинансирования в объеме до 20 млрд руб. Кроме того, была предложена идея создать резервный фонд незаконченных скважин за счет средств, привлеченных от банков по субсидированной процентной ставке.

29 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития энергетики. По словам присутствовавшего на нем министра энергетики Александра Новака, уровень оплаты электро- и теплоэнергии в апреле 2020 года снизился до 88% и 80% соответственно. Министр отметил, что основное снижение платежей за потребленные энергоресурсы наблюдается среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства (снижение уровня оплаты достигает 63% от уровня прошлого года) и ряда бюджетных организаций (собираемость платежей с них снизилась на 10%).